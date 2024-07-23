Lozan Barış Antlaşması Konak’ta anılacak

Konak Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını uluslararası alanda tescil eden ve modern tarihin en önemli hukuki metinleri arasında yer alan Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yılı dolayısıyla İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda anma etkinliği düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:58
Lozan Barış Antlaşması Konak’ta anılacak
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Türkiye Cumhuriyeti’nin tabusu niteliğini taşıyan Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yılı İzmir’de Konak Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak.

İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda saat 17.30’da başlayacak olan anmanın açılışını Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı ve yazarımız Ahmet Gürel'in "İzmir ve Lozan sunumuyla yapılacak.

Etkinlik kapsamında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da bir konuşma yapacak.


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