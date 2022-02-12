Lütfü Türkkan'dan Sedef Kabaş'a ziyaret
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfen Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
"RUHUM VE VİCDANIM ÖZGÜR"
Kabaş ile görüşmesi hakkında paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı .
Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:
Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün.
Kabaş; “bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi.
Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim.
Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni.
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