Lütfü Türkkan'dan Sedef Kabaş'a ziyaret

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:21
Lütfü Türkkan'dan Sedef Kabaş'a ziyaret
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfen Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

"RUHUM VE VİCDANIM ÖZGÜR"

Kabaş ile görüşmesi hakkında paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı .

Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün.

Kabaş; “bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi.

Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim.

Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni.


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