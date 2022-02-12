Lütfü Türkkan'dan Sedef Kabaş'a ziyaret

12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:21

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfen Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

"RUHUM VE VİCDANIM ÖZGÜR"



Kabaş ile görüşmesi hakkında paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı .

Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün.

Kabaş; “bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi.

Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim.

Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni.