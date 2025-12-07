Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7'nci Toplantısı dolayısıyla düzenleneceğini bildirdi.

NELER KONUŞULACAK?

Duran, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.”