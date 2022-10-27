Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan madencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

DHA
27 Ekim 2022 Perşembe, 11:53
Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı
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Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkisinde meydana geldi.

Kömür ocağına işçi taşıyan Halil A. idaresindeki servis midibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ocak sahasında devrilerek yan yattı. Kazada 11 işçi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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