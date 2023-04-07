Mahkeme 'Kızılcık Şerbeti' hakkında kararını verdi: Yayımlanacak mı?
Yüksek mahkeme 'Kızılcık Şerbeti' hakkında verilen RTÜK kararını yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uzayan karar süreci nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yayımlanacak.
Mahkeme, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ve Show Tv'nin avukatlarının itirazının ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine RTÜK’ün geçtiğimiz hafta verdiği 5 kez yayın durdurma cezasının 7 Nisan itibariyle uygulanması istendi. Cezaya karşı Show TV avukatları pazartesi sabahı itiraz hakkını kullandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, RTÜK'ten de savunma istedi.
Uzayan karar süreci nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yayımlanacak.
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