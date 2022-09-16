Mahmut Özgener’e İtalya Devlet Nişanı verildi

16 Eylül 2022 Cuma, 10:01

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e İtalya ile ticari ve sosyal ilişkileri güçlendirmek, iki ülke arasında yeni fırsatlar yaratmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi. Özgener, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından takdir edilen “İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı”nı İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio’nun elinden aldı.

İtalya Cumhuriyeti Yıldızı Nişanı Töreni, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Özyiğit, Fetullah Yetik, İsmail Kahraman, Mehmet Şahin Çakan, Serdar Gökhan Arıkan, İZTO Meclis Üyesi Ayhan Sulak, Özgener’in ailesi ve yakınları katılımıyla Çeşme’de gerçekleşti.

GIORGIO: İZTO, İZMİR-İTALYA ARASINDA YENİ FIRSARLAR YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

İzmir'e geldiği 2019 yılından beri, İtalya ile ticari bağları güçlendirmek için Mahmut Özgener liderliğindeki İzmir Ticaret Odası'yla işbirliği yaptıklarını vurgulayan İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, “Mahmut Bey’in Oda'yı üyelerine azami nitelikteki hizmeti sunmaya nasıl yönlendirdiğini ve İzmir'deki Türk girişimcilerin ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ticari ilişkileri artırmayı sağlayacak tüm faaliyetleri nasıl organize ettiğine sürekli olarak tanıklık edebildim. Son yıllarda, pandemi krizine rağmen, İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret büyüyerek 2022'de 23 milyar dolara ulaştı. 2023'ün ilk 7 ayında şimdiden 15 milyar dolara ulaştık. Bu sonucu mümkün kılan tüm İtalyan ve Türk girişimcilerin dinamik ruhunun dışında, İtalya ve İzmir arasında her zaman yeni fırsatlar yaratmak için çalışan Ticaret Odası gibi kurumların olması” diye konuştu.

İTALYA KONSOLOSLUĞU İLE İEÜ İŞBİRLİĞİ

Konsolosluk olarak ihtiyaçları oldukları her an Özgener’den destek aldıklarını ifade eden Giorgio sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer pek çok konunun yanısıra, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Konsolosluğumuzun, öğretmenlere ve etkinliklerine yönelik özel eğitim ve destek girişimlerini finanse ederek İtalyan dilini ve kültürünü desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu nedenlerden ötürü, İtalya, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkür eder”

ÖZGENER: BU NİŞANI 90 BİN ÜYEMİZ ADINA ALIYORUM

Konuşmasına ailesine ve dostlarına teşekkür ederek başlayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hayattaki en önemli şeylerden birinin, sizi siz yapan değerleri, mutluluklarınızı ve kederlerinizi paylaşabileceğiniz insanlara sahip olmak olduğunu ifade etti. Özgener, “İtalya Hükümeti tarafından şahsıma layık görülen “İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı”nı, İtalya Konsolosu değerli dostum Valerio’nun elinden İzmir Ticaret Odası’nın 90 bin üyesi adına alıyorum. Sizlerin huzurunda, bu nişanı bana layık gören İtalya Cumhurbaşkanı Sayın Sergio Mattarella ve İtalya Hükümeti’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET 1,5 MİLYAR DOLAR CİVARINDA”

Türkler ile İtalyanlar arasındaki ticaretin çok eskilere dayandığını vurgulayan Özgener sözlerini şöyle noktaladı: “İtalya, kentimizin dış ticaret ortakları arasında her zaman ilk beş ülke arasında yer alıyor. 2021 yılında İzmir’den İtalya’ya 852 milyon dolar tutarında ihracat yaptık. İtalya’dan şehrimize yapılan ithalat ise 653 milyon dolar. Toplamda İzmir’le İtalya arasındaki karşılıklı dış ticaret yıllık 1,5 milyar dolar civarında.”

Konuşmaların ardından, Özgener’e, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından takdir edilen “İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı”nı İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio taktı.