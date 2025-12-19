Mahmut Tanal ile AKP'li Zengin arasında gerginlik: 'Bu ülkenin Bakanı Belçika vatandaşı olamaz'

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülürken tansiyon yükseldi.

Kürsüde söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuşma yaparken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin araya girdi.

Tanal, "Bu ülkenin Bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. Sana ne diyor. Bu ülkenin Bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın torunları Amerikan vatandaşlığına geçmiş ise geçemez. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz" şeklinde konuştu.

ÖZLEM ZENGİN: KENDİSİ BÜYÜKELÇİYDİ

AKP'li Zengin, Tanal'ın açıklamasına şu yanıtı verdi:

"Hatip kendi yalanını kendi düzeltti. Bu konuşmayı şu anda yapıyorsunuz. Sayın Bakan’ın çocukları burada okuyor. Daha evvel kendisi büyükelçiydi. Büyükelçi olduğu için Cezayir’deydi. Evlatları da buradadır, burada görev yapıyor ve burada okuyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika-Brüksel doğumlu olduğu biliniyor.