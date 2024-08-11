Mahmut Turgut son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:56

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:56

Yakalandığı kanser hastalığından tedavi görürken yaşamını yitiren “Ankara’nın fotoğrafçısı” Mahmut Turgut, sonsuzluğa uğurlandı. Önceki gün yaşamını yitiren Turgut, dün Karşıyaka Gömütlüğü’nde toprağa verildi. Cenaze namazına CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’ın yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Turgut, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MAHMUT TURGUT KİMDİR?

Mahmut Turgut, 1952 yılında Van’da doğdu. İlk ve tek şiir kitabı At Sırtından Dağları, 1978 yılında yayımlandı. Bu kitabında Doğu Anadolu'nun sorunlarını, halkın acılarını özgün imgelerle ve kendi sözcükleriyle dillendirdi. Daha sonra şiiri bırakarak fotoğrafa yönelen Turgut, ilk kişisel fotoğraf sergisi “Oto-Grafik”i 1994’te Ankara’da açtı. Bunu başka sergiler de izledi. Üç çocuk fotoğrafı, UNICEF Türkiye Temsilciliği tarafından afiş olarak basıldı. 11 yıl düzenli olarak sanatçı portelerinden oluşan duvar takvimleri hazırlayan Turgut, 1994 yılından bu yana AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) üyesiydi.