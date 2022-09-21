Mahsa Amini'nin ölümüne İran Konsolosluğu önünde protesto
İran’da Mahsa Amini’nin gözaltına alınması ve ardından şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi üzerine kadınlar İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi.
İran'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra geçen cuma günü hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto ediliyor.
Fatih'e bağlı Ankara Caddesi önünde toplanan kadınlar, Mahsa Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.
Protesto sırasında, "Yüzlerce, binlerce lanet olsun İslami rejime", "Mahsa Amini isyanımızdır" sloganları atıldı.
"İRANLI KADINLAR KAZANACAK"
Eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "Türkiye'den ses çıkarıyoruz. İranlı kadınlar erkek egemenliğine karşı çıkıyor. İranlı kadınlar kazanacak. Sınırların olmadığı, özgürlüğümüzü yaşayabileceğimiz dünyayı kuracağız. Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz. Emeğimize bedenimize kimliğimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş da "Mahsa'nın katledilmesi iranda 43 yıldır süren dinci politikaların sonucudur. Kadınlara başörtüsü dayatılıyor. Sokaklarda adeta cadı avına çıkılıyor. İran'da LGBTİ+'ların ilişkileri suç sayılıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 LGBTİ+ aktivisti idama mahkum edildi. İran uzağımızda değil, yanıbaşımızda" vurgusu yaptı.
Mahsa Amini "örtünme kurallarını ihlal ettiği" iddiasıyla ahlâk polisi tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Karakolda kalp rahatsızlığı yaşadığı öne sürülen Amini, 16 Eylül'de ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İran'ın başkenti Tahran'da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerine dünyadan da yoğun destek var.
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