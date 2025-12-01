Malatya'daki 'esnaf' kavgası: 3 kişi yaralandı

Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’nde, Fırat İlkokulu yanında bulunan bir berber ile çay ocağı işletmecisi arasında öğleden sonra, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çay ocağında çalışan A.E. (44), yanında getirdiği pompalı tüfekle berberde bulunan A.Y.A. (19) ve A.C. (31)’ye ateş etti. Çıkan arbedede tüfeğin diğer tarafın eline geçmesiyle bu kez A.E. de açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken İmamoğlu Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Berberde yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, çay ocağı çalışanı A.E. de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koyarken, işyerinde geniş çaplı delil incelemesi yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.