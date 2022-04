Malatya depreminde Adıyaman’da 8 ev hasar gördü

10 Nisan 2022 Pazar, 13:50

Dün öğlen saatlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Tekederesi Mahallesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Sincik’in Arıkonak köyünde 8 ev hasar gördü. Tekederesi Mahallesi’ne yakın olan Arıkonak köyünde bazı evlerin duvarları yıkılırken, bazı evlerin duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi.

Arıkonak Köyü Muhtarı Mehmet Işık, köyde 8 evde hasar oluştuğunu ifade ederek, "Meydana gelen depremin merkez üssü her ne kadar köyümüze sınırı olan Tekederesi Mahallesi olarak açıklandı ise de biz de en az onlar kadar etkilendik. Köyümüzde 8 ev hasar gördü. Durumu yetkililere bildirdik. Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ilgili personelin gelip hasar tespitini yapacaklarını söylediler. Bazı evlerin duvarlarında çatlak var, bir evin de duvarı kısmen yıkılmış. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok. Devletimizden bir an önce hasar tespitini yaparak mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.