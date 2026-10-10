Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı kaldırıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde kısmi çökme sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

ÇALIŞMALAR GECE SAATLERİNDE SONA ERDİ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı, önceki gün saat 05.40 sıralarında çöktü.

Çökme ihbarının ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 9 kişi sağ çıkarıldı. Ancak 1’i hastanede, 4’ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde bitirildi.

BİNANIN BULUNDUĞU ALAN BARİYERLERLE KAPATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay yerindeki incelemelerin ardından, yıkılan binanın bulunduğu arsanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, alanı demir bariyerlerle çevreledi. Bazı noktalara emniyet şeridi çekilirken bölgeye girişler de engellendi. Binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.