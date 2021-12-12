Manat, TL karşısında yüzde 49 değerlendi; Iğdır'a akın başladı
Türk lirasındaki erime, birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Azerbaycan manatı son bir ayda TL karşısında yüzde 49 değer kazanarak 8 lira 16 kuruşa yükseldi. Bunun üzerine Azerbaycanlılar Iğdır’a gelerek toplu alışveriş yapmaya başladı.
TL’deki rekor değer kaybı, Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. 12 Kasım’da 5,88 TL olan bir Azerbaycan manatı yüzde 49 değerlenerek bugün 8,16 TL'ye ulaştı.
Para birimi değerlenen Azerbaycanlı yurttaşlar topluca Iğdır’a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.
Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.
Iğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirtti. Iğdırlı esnaf ise alışverişin canlanmasından memnun olduğunu söylüyor.
Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.
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