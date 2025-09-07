'Manifest' soruşturmasına tepkiler sürüyor: 'Ahlak polisi varmışcasına...'

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Manifest grubuna yönelik başlattığı soruşturmayı değerlendirdi.

Haber Bülteni programında konuşan Gökçen, grubun özellikle genç kadınlar arasında popüler olduğunu belirterek, sosyal medyadaki tartışmalardan dolayı bir süredir endişe duyduğunu dile getirdi.

“AHLAK POLİSİ VARMIŞÇASINA…”

Gökçen, bazı kadın düşmanı hesapların linç kampanyası yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce Gülşen örneğinde de gördüğümüz gibi kadınların kıyafetleri, yaşam tarzları, söyledikleri sözler ya da konserdeki sloganlar hedef alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu soruşturması, adeta ‘ahlak polisi’ varmışçasına kadınların kıyafetlerini ve danslarını hedef alan, hukuk dışı ifadelerle dolu bir duyuru oldu.”

“ÇİFTE STANDART ŞERİAT REJİMLERİNİ HATIRLATIYOR”

Gökçen, Türkiye’ye gelen yabancı sanatçılara benzer muamele yapılmadığını vurgulayarak, “Bu çifte standart bize şeriat rejimlerini hatırlatıyor. Vatandaş kadınlara yasak olan şeyler, turistlere serbestmiş gibi gösteriliyor” dedi.

“AHLAK DENİLDİĞİNDE KADINLARIN AHLAKI AKLA GELİYOR”

CHP’li Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de kadınlara, ‘sen özgür değilsin, görünüşün benim kontrolüm altında’ mesajı veriliyor. Ahlak konuşulacaksa, kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, istismarı ya da suç örgütlerinin adliyelere sızmasını tartışmalıyız. Ama her nedense ahlak denildiğinde akla yalnızca kadınların ahlakı geliyor.”