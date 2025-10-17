Manisa’da engelleri kaldırmak için yürüdüler

Görme engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüş etkinliği, ‘Engel Olma, Destek Ol!’ sloganıyla düzenlendi. Yürüyüşte katılımcılara beyaz baston dağıtılarak yaşanan zorluklara yönelik empati oluşturulması hedeflendi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş etkinliği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüş sonunda Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Arif Zengin tarafından açıklama yapılarak, bildiriler dağıtıldı.

Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı fiziksel engellere dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, sürücülerin ve yayaların, beyaz baston taşıyan bir kişiyi gördüklerinde daha dikkatli, saygılı ve yardımcı olmaya istekli olmaları amaçlandı. Etkinliğin bir diğer amacı ise görme engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan, kendi kararlarıyla hareket edebilme ve sosyal aktivitelere katılabilme hakkını vurgulamak oldu. Etkinlik kapsamında dağıtılan broşürler ile görme engelli bireylerle karşılaşıldığında izin almadan dokunmama, net konuşma ve trafikte yol verme gibi konulara dikkat edilmesi istendi.