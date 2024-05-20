Manisa'da 19 Mayıs coşkusu

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:44

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:44

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir dizi etkinlikle coşkuyla kutladı. Haftaya yayılan kutlamalar çerçevesinde fener alayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek başta olmak üzere yüzlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Tarzan Bulvarı’nın kesişim noktasından başlayıp Atatürk Kentpark’ına uzanan fener alayına Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katıldı.

Ellerinde meşaleler ve bayraklarla uzun bir yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

SON FECİ BİSİKLET MANİSALI GENÇLERİ COŞTURDU

Fener Alayı, alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet’in konser vereceği Atatürk Kent Park’ta noktalandı. Daha sonra sahneye çıkan Son Feci Bisiklet grubu seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarıyla Manisalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek eşliğinde sahneye çıkarak grubun üyelerine performanslarından dolayı tebrik etti. Çiçek ile birlikte, içerisinde Manisa Mesir Macunu olan bir sepet hediye etti.

DURBAY: CUMHURİYET GENÇLERE EMANET

Manisalılara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay “Atatürk’ün en büyük eserim dediği, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, merhaba. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nız kutlu olsun. Fazla söze gerek yok, Son Feci Bisiklet zaten söylüyor, hepinize iyi eğlenceler” dedi.

ZEYREK: BİZ MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise sözlerine “gerçekten sizleri çok seviyorum, ne kadar söylesem az. Manisa deyince heyecanlanıyorum, bir de Manisa’mın gençlerinin bu enerjisini, bu vizyonunu, bu hedeflerini ve hayallerini dinleyince inanın daha da çok heyecanlanıyorum. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyince coşuyorum. Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyeti sizlere emanet etti, iyi ki de sizlere emanet etmiş. Çünkü siz onun ilkesine, inkılaplarına, cumhuriyetine sahip çıkacak olan sizlersiniz. Atam çok rahat uyusun, Çünkü cumhuriyeti emin ellerde, Cumhuriyeti Manisalı gençlerde, Cumhuriyeti bu güzel ülkemin gençlerinde. Atam rahat uyusun çünkü onun ilkelerine inkılaplarına sahip çıkacak olanlar bizleriz, çünkü biz Mustafa Kemalin askerleriyiz. Manisa’m ilkleri gerçekleştirmeyi çok seviyor 75 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi, Ferdi Zeyrek’i seçti. Bu gün farkında olmadan bir ilki daha gerçekleştirmiş Son Feci Bisikleti ilk defa Manisa’ya getirmiş, bir de üstüne Ardanın doğum günü olunca yemede yanında yat. Şimdi bende sizler gibi Son Feci Bisikletin hayranlarındanım çok seviyorum, çok dinliyorum ben mikrofonu sevgili arda ve ekibine bırakıyorum. Bizi bu akşam coşturacaklar Manisa’ma hoş geldiniz, şeref verdiniz Son Feci bisiklet” ifadelerini kullanarak, Son Feci Bisiklet ’in solisti Ardanın doğum gününü kutladı.