Manisa’da 55 km yol 9 yıldır tamamlanamadı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:56

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada yapımı 9 yıldır bir türlü tamamlanamayan ve hemen hemen her gün kazalara neden olan Akhisar-Gördes Yolu Projesi’ne dikkat çekti.

“AKP İKTİDARI TARAFINDAN 9 YILDIR TAMAMLANAMADI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun projenin tamamlanma tarihi için 2025’i işaret ettiğini hatırlatan Başevirgen, “Yapımına 2015 yılında başlanan ve 3 yılda tamamlanacağı söylenen 55 kilometrelik Akhisar-Gördes Yolu Projesi, AKP iktidarı tarafından 9 yıldır tamamlanamadı. Bir türlü bitirilemeyen bu yol için şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2025 tarihini verdi” ifadelerini kullandı.

Hemen hemen her gün bir kazanın yaşandığı bu yola yurttaşların “ölüm yolu” adını verdiğini söyleyen Başevirgen, “Gördes-Akhisar arasında hemen hemen her gün yaşanan trafik kazalarıyla sayısını bilmediğimiz canlarımızı maalesef yitirdik. Yolun bitiriliş tarihinin ertelendiği her gün yurttaşlarımız ölümle burun buruna bu ölüm yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar her gün yeni bir kaza daha olacağı korkusuyla yaşamaktan bıktı. Her fırsatta yaptıkları yollarla övünenler, Akhisar-Gördes yolunu görmezden geliyor. Manisalı vatandaşlarımız adına bu yolun bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.