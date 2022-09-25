Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu Süleyman C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.
Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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