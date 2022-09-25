Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karısının tabancayla vurduğu Süleyman C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
25 Eylül 2022 Pazar, 11:54
Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan K.C. (47), henüz bilinmeyen nedenle eşi Süleyman C'yi (58) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Manisa Alaşehir şiddet

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