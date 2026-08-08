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Mansur Yavaş’tan Ata Çiftliği’ne davet: 'Tüm hemşehrilerimi bekliyorum'

Mansur Yavaş’tan Ata Çiftliği’ne davet: 'Tüm hemşehrilerimi bekliyorum'

8.08.2026 17:18:00
Güncellenme:
ANKA
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Mansur Yavaş’tan Ata Çiftliği’ne davet: 'Tüm hemşehrilerimi bekliyorum'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları Gölbaşı'nda bulunan Ata Çiftliği'ne davet ederek, "Doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek, üretimin bereketini yerinde görmek isteyen tüm hemşehrilerimi Ata Çiftliği’ne bekliyorum" dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Gölbaşı'nda bulunan Ata Çiftliği'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

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ANKARALILARI DAVET ETTİ

Ata Çiftliği'ndeki çalışmaların da yer aldığı bir video paylaşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ata Çiftliği (BAKAP) 3,5 milyon metrekarelik alanı, üretim sahaları, meyve bahçeleri, tıbbi aromatik bitkileri, 40 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 19 kilometrelik bisiklet yoluyla Başkentimizin yeni yaşam ve üretim merkezi oldu. Doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek, üretimin bereketini yerinde görmek isteyen tüm hemşehrilerimi Ata Çiftliği’ne bekliyorum."

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #ABB