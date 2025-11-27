Mansur Yavaş’tan Tayfun Kahraman tepkisi: ‘Bu, tartışmaya açık bir konu değil…’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada "Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın hâlâ özgürlüğünden mahrum bırakılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, hukuk devletinin yarınlarına dair hepimizi kaygılandıran bir tablodur. Unutulmamalıdır ki Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bu, tartışmaya açık bir konu değil; Anayasa’nın açık hükmüdür" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi ve hepimizin ortak değeri bellidir: Hukukun üstünlüğü. Bu ilke zedelendiğinde bundan yalnızca bir kişi değil, 86 milyon yurttaşımız zarar görür. Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın hâlâ özgürlüğünden mahrum bırakılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, hukuk devletinin yarınlarına dair hepimizi kaygılandıran bir tablodur. Unutulmamalıdır ki: Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bu, tartışmaya açık bir konu değil; Anayasa’nın açık hükmüdür.

"ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAKTIR"

Sadece bu değil. Tutuklu yargılamanın istisna olması gerekirken neredeyse 'esasa' dönüştüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün maalesef başta belediye başkanlarımız olmak üzere hemen hemen herkes tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Son olarak Gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen tutukluluğun devamı kararı da ülkemizin hukuk standartlarının her geçen gün daha fazla aşındığını göstermektedir. Bugün yaşananlar; kimliği, mesleği, siyasi görüşü ne olursa olsun her vatandaşın yarın aynı endişeyi taşıyabileceği bir ortam yaratmaktadır. Türkiye’nin uluslararası hukuk endekslerinde 118. sıraya gerilemesi de bu gerçeğin acı bir göstergesidir. Adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Bunu asla unutmamalıyız."