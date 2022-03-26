Mansur Yavaş’a birincilik ödülü

26 Mart 2022 Cumartesi, 14:17

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği kırsal kalkınma projelerinden “Sözleşmeli Üreticilik Modeli”, çiftçiler kadar sivil toplum kuruluşlarının da ilgisini çekti.

KALDER tarafından bu yıl ilk kez verilen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’ kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Sözleşmesi Üreticilik Modeli’ projesi ile yerel yönetimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

''BU ÖDÜL, TÜM YERLİ ÇİFTÇİLERİMİZİN''

ABB Başkanı Mansur Yavaş birincilik ödülü ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sözleşmeli üreticilik modelimizin ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’ kapsamında yerel yönetimler kategorisinde birincilik kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm yerli çiftçilerimizin” dedi.