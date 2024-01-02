Mansur Yavaş'tan Gültekin Uysal'a ziyaret: Gündem yerel seçim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün Demokrat Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:32
Mansur Yavaş'tan Gültekin Uysal'a ziyaret: Gündem yerel seçim
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31 Mart seçimleri yaklaşırken ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal görüştü.

Yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldığı bildirilen görüşmede Yavaş, Uysal’a Ankara’da 5 yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdi.


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