Mansur Yavaş'tan Gültekin Uysal'a ziyaret: Gündem yerel seçim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün Demokrat Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
31 Mart seçimleri yaklaşırken ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal görüştü.
Yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldığı bildirilen görüşmede Yavaş, Uysal’a Ankara’da 5 yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdi.
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