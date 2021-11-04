Mansur Yavaş’tan kedisi Khaleesi için açılan hesaba “Pikacu” yanıtı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kedisi Khaleesi adına açılan sosyal medya hesabından yapılan, "Pikacu gibi sağa sola elektrik fırlatasım var" paylaşımına, "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan yüzde 100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi" karşılığını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kedisi Khaleesi için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma verdiği karşılıkta; yüzde 100 elektrikli otobüs üretildiğini ve seri üretime geçildiği bilgisini verdi.
Yavaş, Khaleesi'nin "Pikacu gibi sağa sola elektrik fırlatasım var" paylaşımına, "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan yüzde 100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi. Denendi, onaylandı" karşılığını verdi.
Yavaş'ın paylaşımında, Khaleesi'nin animasyonunun elektrik fırlatmasından sonra elektrikli otobüse dönüşen fosil yakıt kullanan geleneksel otobüsün Ankara sokaklarında dolaştığı bir görüntü de yer aldı.
Pikaçu, 1990'lı yıllarda yayınlanmış Japonya yapımı Pokemon adlı çizgi filmde; kuyruğundan elektrik atan bir karakter.
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