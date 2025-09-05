Mardin’de muhtarlık kavgasında hayatını kaybetti: Gülşen Çalışkan'ın ölümüne dair iddianame 14 aydır hazırlanmadı

Mardin’in Artuklu ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde, 18 Ocak 2024 tarihinde yapılan muhtarlık seçimi öncesi çıkan kavga Gülşen Çalışkan’ın (50) ölümüne neden oldu.

Muhtar adaylarından biri, seçmen kaydırma iddiaları üzerine ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Kurulun talimatıyla jandarma köyde inceleme yaptı.

Bu sırada Acar ve Çalışkan aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Gülşen Çalışkan, başına aldığı sopa darbesiyle ağır yaralandı. Çalışkan, 8 Haziran 2024 tarihinde yaşamını yitirirken, ölmeden önce verdiği ifadesinde muhtar adayı Acar’ın kendisini darp ettiğini söyledi Acar ise olay günü elinde sopa olmadığını iddia ederken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aradan geçen 14 ayda henüz iddianame hazırlanmadığını belirten Çalışkan’ın ağabeyi İbrahim Çalışkan Cumhuriyet’e konuştu.

‘HALİMİZ NE OLACAK’

“Büyük bir baskı var. Bu kişilerin eli kolu çok uzun, varlıklı kişiler” diyen Çalışkan, yetkililere iddianamenin bir an önce hazırlanması için çağrıda bulundu:

"Kimsenin devletten büyük olmadığını kanıtlamak için adalet arayışı içindeyim. Herkes parasına, gücüne, siyasi gücüne güvenirse halimiz ne olacak? Bizim dosya nedense hazırlanamıyor. 14 aydır iddianame yok. Ölümünden 14 ay geçti, olayın üzerinden 19 buçuk ay geçti."