Mardin'de ortalık karıştı: 2 kardeş silahlı kavgada yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde Ferhat Y. ile kardeşi Cemal Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

VÜCUTLARINA MERMİ İSABET ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada, silah kullanılması sonucu her iki kardeş de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ferhat Y. ve Cemal Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.