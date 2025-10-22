Mardin’in Derik ilçesinde 1500 yıllık Roma dönemi mozaiği ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen “Anadolu Mirası” operasyonunda, Derik ilçesinde yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Geç Roma Dönemi’ne ait figürlü taban mozaiği ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda, F.K. isimli şahsın bahçesinde arama yapıldı. Yapılan kazıda, tarihi eser kaçakçılarına pazarlanmak üzere üzeri beton blokla kapatılarak gizlenmiş, 2 metre derinlikte ve 60 metrekarelik alanda bulunan mozaik ortaya çıkarıldı.

İlk incelemelere göre, mozağin Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu ve yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişe sahip bulunduğu değerlendiriliyor. Eser, korunması için Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili F.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.