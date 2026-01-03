Marmara fırtına etkisi altında: İDO'dan 32 sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO ), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak 32 seferi iptal etti.
İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre;
07.15 Yalova–Yenikapı, 07.45 Yenikapı–Yalova, 08.00 Pendik–Yalova, 08.30 Bandırma–Kadıköy, 08.30 Bursa–Kadıköy, 09.00 Yalova–Pendik, 09.45 Yalova–Yenikapı, 09.45 Yenikapı–Yalova, 10.00 Pendik–Yalova, 10.30 Bursa–Kadıköy, 11.00 Yalova–Pendik, 11.35 Kadıköy–Bursa, 11.45 Yalova–Yenikapı, 11.45 Yenikapı–Yalova, 12.00 Pendik–Yalova, 12.30 Bursa–Kadıköy, 13.00 Yalova–Pendik, 13.45 Yalova–Yenikapı, 13.45 Yenikapı–Yalova, 14.00 Pendik–Yalova, 14.50 Kadıköy–Bursa, 15.00 Yalova–Pendik, 15.45 Yalova–Yenikapı, 15.45 Yenikapı–Yalova, 16.00 Pendik–Yalova, 17.45 Yalova–Yenikapı, 17.45 Yenikapı–Yalova, 18.00 Pendik–Yalova, 19.00 Yalova–Pendik, 19.45 Yalova–Yenikapı, 19.45 Yenikapı–Yalova ve 20.00 Pendik–Yalova seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.