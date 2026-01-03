Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmara fırtına etkisi altında: İDO'dan 32 sefer iptali

Marmara fırtına etkisi altında: İDO'dan 32 sefer iptali

3.01.2026 11:22:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Marmara fırtına etkisi altında: İDO'dan 32 sefer iptali

İDO, Marmara'da etkili olan fırtına sebebiyle 32 seferini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO ), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak 32 seferi iptal etti.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre;

07.15 Yalova–Yenikapı, 07.45 Yenikapı–Yalova, 08.00 Pendik–Yalova, 08.30 Bandırma–Kadıköy, 08.30 Bursa–Kadıköy, 09.00 Yalova–Pendik, 09.45 Yalova–Yenikapı, 09.45 Yenikapı–Yalova, 10.00 Pendik–Yalova, 10.30 Bursa–Kadıköy, 11.00 Yalova–Pendik, 11.35 Kadıköy–Bursa, 11.45 Yalova–Yenikapı, 11.45 Yenikapı–Yalova, 12.00 Pendik–Yalova, 12.30 Bursa–Kadıköy, 13.00 Yalova–Pendik, 13.45 Yalova–Yenikapı, 13.45 Yenikapı–Yalova, 14.00 Pendik–Yalova, 14.50 Kadıköy–Bursa, 15.00 Yalova–Pendik, 15.45 Yalova–Yenikapı, 15.45 Yenikapı–Yalova, 16.00 Pendik–Yalova, 17.45 Yalova–Yenikapı, 17.45 Yenikapı–Yalova, 18.00 Pendik–Yalova, 19.00 Yalova–Pendik, 19.45 Yalova–Yenikapı, 19.45 Yenikapı–Yalova ve 20.00 Pendik–Yalova seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İlgili Konular: #Fırtına #İDO