27.10.2025 21:36:00
Haber Merkezi
Marmara ve Kuzey Ege’yi sağanak vurdu: Kentler göle döndü

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Marmara ve Kuzey Ege’de sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkili oldu. İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle dönerken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Kuzey Ege için yaptığı kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale’de kısa sürede yoğunlaşan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece’de Halkalı Caddesi’nde sürücüler yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İnönü Mahallesi’nde bulunan pazar yeri ise tamamen sular altında kaldı.

Sultangazi’de oluşan su birikintileri hem yayalara hem araçlara zor anlar yaşattı. Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalananlar metro çıkışlarında korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar cadde üzerindeki su birikintileri nedeniyle evlerine girmekte zorlandı. İtfaiye ve belediye ekipleri tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale’de öğle saatlerinde etkili olan lodos, akşam saatlerine doğru yerini şiddetli sağanağa bıraktı. Lapseki ilçesinde su birikintileri trafikte aksamalara yol açarken, Gelibolu’daki sanayi sitesi ve Alaeddin Mahallesi’nde sokaklar sularla kaplandı.

Edirne’de öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı. Vatandaşlar binaların girişleri ile otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji’nin uyarıları sürerken, yetkililer vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

