Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde deprem: Uzmanlardan peş peşe açıklamalar!

Marmaraereğlisi Tekirdağ’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Çorlu, Balıkesir’de de hissedildi. Depremin ardından uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi.

İstanbul, Sındırgı ve Simav depremlerini haftalar öncesinden uyarmasıyla hafızalara kazınan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirtti. Üşümezsoy, "Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi.

"23 NİSAN SENARYOSUNUN YARISI"

23 Nisan’daki 6.2’lik Silivri depremi öncesinde çok kez uyardığını hatırlatan Üşümezsoy, "Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı" diyerek korkutan bir açıklama yaptı.

Canlı yayında açıklamalar yapan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise Kuzey Anadolu Fayı’nın batı kesiminin çok önceden kırıldığına dikkat çekerek, 23 Nisan’da 6.2’lik depremde Orta Marmara’nın batı kesiminin kırıldığını söyledi.

"DOĞUDA BÜYÜK DEPREM YARATIR"

"Şimdi 2 büyük yıkım yaratan deprem üreten Orta Marmara fayının doğu kesimi hala kırılmadı. Büyük deprem yaratacaktır ancak batıda değil doğuda" diye belirten Pampal endişe duyulmaması gerektiğini açıkladı.

Pampal "İstanbul’da büyük depremi tetiklemez. İstanbul’u etkileyecek depremin tetiklenmeye ihtiyacı yok zaten enerjisini tetikledi" dedi.

"BU DEPREM ÖNCÜ OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy “Şimdilik büyük bir deprem beklemiyoruz. Ancak artçıların sürmesi, fay hatlarının hâlâ aktif olduğunu gösteriyor” değerlendirmesini yaparken, Jeofizik Uzmanı Ali İlker Bulut ise “Bu deprem öncü olabilir, bilimsel açıdan takip edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Kaygılanmaya gerek yok" diyerek önemli bir deprem olmadığını vurguladı.

"HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

Deprem sonrasında bir açıklamada da Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Görür, KAF'ın kuzey kolunda yer alan bu fayın aktif olduğunu belirterek “Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak” diyerek uyardı.

Görür, "Er yada geç hazır olun" diyerek beklenen Marmara depreminin er yada geç olacağına dikkat çekti.

"BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

25 senedir aynı uyarıyı yaptığını hatırlatan Deprem Uzmanı Okan Tüysüz “17 Ağustos 1999 milat olacaktı değil mi? Öyle söyleniyordu. O milat gelmedi. O milat gelene kadar biz böyle her depremden ödümüz koparak beklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok” dedi.

"BÜYÜK DEPREM GÖSTEREN VERİ YOK"

Marmaraereğlisi depreminin 2012 yılındaki depremle aynı yerde gerçekleştiğini açıklayan Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Tekirdağ Çukuru- Kumburgaz Çukuru fayın creep yaptığı, sürüklendiği bölgedir. Panik yok. Büyük deprem beklentisini gösteren veri yok” dedi.