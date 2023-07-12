Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül kimdir? Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi kim? Hüseyin Tayfun Üçgül neden öldü?

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:40

Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül hayatını kaybetti. Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.



HÜSEYİN TAYFUN ÜÇGÜL KİMDİR?



Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlandı, hakkında idari soruşturma başlatıldı ve ardından açığa alındı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da 'Kimin kim olduğunu bilemezsin' dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği yer alırken, bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.





HÜSEYİN TAYFUN ÜÇGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün polis memuru olarak Maserati marka araca nasıl sahip olduğu sosyal medyada gündem oldu. İddiaların ardından Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül açıklamalarda bulundu. Üçgül internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir” dedi.

Özlem Üçgül, avukat Fatih Uzun’u 3 ay önceki mevzuyu arife günü paylaşıp, adli tatile denk getirip eşinin, çocuklarının ve ticari itibarını zedelemek için planlı davrandığını iddia ederek, “Mağduru oynamak için bu yola başvurdu. Mahkemeden önce böyle bir yola başvurup, toplumda algıyı değiştirmek istedi. Avukat olması bütün işleri kolaylaştırdı. Konu tamamen saptırıldı. Art niyet arıyorum” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN TAYFUN ÜÇGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.





