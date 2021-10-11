Maske tartışmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası; 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:21

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar Kaymakamlığı önünde 25 Şubat 2021'de yer alan şahısların maske takmadığı, polis ekiplerinin 'Maske takın' uyarısı yapması üzerine şüpheli M.K.'nin olaya dahil olduğu anlatıldı. Şüpheli M.K.'nin polislerle münakaşası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen iddianamede, şüpheli M.K.'nin savcılık ifadesine de yer verildi.



M.K.'nin ifadesinde olay tarihinde Üsküdar Kaymakamlığı önünde bulunduğunu, kolluk kuvvetlerinin kendisini çağırdığını, maskesinin takılı olduğunu sadece yanında bulunan kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskesini çıkardığını söylediği hatırlatıldı. Polis ekiplerinin kendisine cezai işlem uygulayacağını söylemesinin ardından etrafta bulunan diğer maskesiz kişileri gösterdiğini ve onlara da ceza kesilmesini istediğini kaydeden M.K.'nin ifadesinde polislerle arasında tartışma çıktığını fakat Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini iddia ettiği belirtildi. İddianamede şüpheli M.K.'nin münakaşa sırasında söylediği sözlerin Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastıyla söylediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'na hitaben alenen hakarette bulunduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede şüpheli M.K.'nin "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheli M.K. önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak.