Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı.

Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e ertelenmişti.

DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar duruşması başladı.

4 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı.

KARAR ÇIKTI!

Davada karar çıktı. 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı 2 sanık ise beraat etti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.