Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden Hakan Çakır'ın ailesine 'dayanışma' ziyareti: 'Adaletin peşinde koşuyoruz'

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Hakan Çakır'ın ailesini ziyaret etti.

Yasemin Minguzzi, 10 Ağustos’ta aralarında 18 yaşından küçük şüphelilerin de bulunduğu grupla çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, annesi Sevender Özkan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve kardeşi Melisa Çakır ile işlettikleri çiğ köfte dükkanında bir araya geldi.

Yasemin Minguzzi, acılı aileye taziyede bulunarak, acılarını paylaştı.

"AHMET İYİ İNSANLARI BİRLEŞTİRDİ"

Yasemin Minguzzi, Şahin Çakır'ın, oğlu öldürüldükten sonra bir röportajında "Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti" dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu beni çok etkilemişti. Ahmet'ten sonra bu olayın olması benim acımın üstüne bir acı daha ekledi, diyebilirim. Sadece Hakan değil Ahmet'ten sonra birçok çocuk gitti. Bu caniler durmadı. Ama biz mücadeleye hep devam ediyoruz.

Ben zaten 9 aydır durmuyorum. Dün de Meclis'teydim. Adaletin peşinde koşuyoruz. Gerekli cezaları alsınlar, 24'se 24'ün tamamını yatsınlar, çıkmasınlar, daha çok ceza alsınlar; bunun için hep uğraşıyoruz.

İlk Şahin ağabey kızıyla ve oğluyla İstanbul'a benim evime geldi. Biz artık koca bir aile olduk. Yani Ahmet, sevgi dolu iyi insanları birleştirdi. Bu bir de şey oldu; iyi ile kötünün savaşı. Bence bu sefer iyiler kazanacak. Ben ona inanıyorum."

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır ise 65 gündür adalet aradığını ve çocuğunun yasını bile tam olarak tutamadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bizim iddianame hazırlandı. En küçük çocuğa 26 yıl isteniyor. 26 yıl nedir? Bir de bunun üçte ikisini yatacak. Tamamını verse bile üçte ikisini yatacak. 15 yıl sonra bu çocuk geri dışarıda. Benim çocuklarım genç, daha kardeşini unutmadan onlar çıkacak.

Ben bu sefer diğer büyük oğlumdan korkuyorum ya da başka ailelerin çocukları gidecek, başka Hakanlar, Ahmetler gidecek. Biz bunun mücadelesindeyiz şu an. Yasımızı falan unuttuk artık. Biz gezer bir ölüyüz. Ne yediğimiz belli ne içtiğimiz belli. Oğlumuzu biz defnettik gitti. Bir daha görmeyeceğiz ama bundan sonraki çocuklar için mücadele ediyoruz. Tek derdimiz cezaların yükselmesi."

"HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN"

Anne Sevender Özkan Çakır, Yasemin Minguzzi'nin mücadelesinden kuvvet aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Can yoldaşı olduk. Yavrularımız gerçekten bunları hak etmedi. Biz pamuklara sararak büyütüyoruz onları. Dışarı çıktığı zaman 'neredesin, ne yapıyorsun' diye sorarak yetiştirdik biz çocukları. Hep haber alıyorduk.

Bir çocuğa küçükken özür dilemeyi, teşekkür etmeyi öğretmezsen; o çocukta ne sevgi olur ne merhamet olur ne saygı olur. İlk önce çocuğa merhameti, özrü, teşekkürü aşılayacaklar ki, çocuk da bilinçaltında özür dilemeyi bilecek, hata yaptığını bilecek. Ben Hakan'ımı, Can'ımı, Melisa'mı hep öyle yetiştirdim; korudum, kolladım. Ama her şey yarım kaldı. Biz çocuklarımızı bu caniler, katiller ziyan etsin diye büyütmüyoruz. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Hiçbir anne bu acıyı hak etmiyor."

"ONLAR İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Hakan Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır da Yasemin Minguzzi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, "Hakan için, Ahmet için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar için savaşmaya devam edeceğiz. Bu mücadelede sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Onlar için yaşayacağız artık. Onların sesi biz olacağız. En yüksek cezaları almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.