MEB harekete geçmişti: Yurttaşlar 'fenomen öğretmenler' hakkında ne düşünüyor?

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, öğretmenlerin sosyal medyada öğrencileriyle birlikte içerik üretmesine yönelik inceleme ve yaptırımları içeren düzenlemenin toplumda geniş destek gördüğünü ortaya koydu. 25–30 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 63,7’si söz konusu düzenlemeyi doğru bulurken, yüzde 36,3’ü ise uygulamaya karşı çıkıyor.

Araştırma sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) son dönemde “fenomen öğretmenler”e yönelik attığı adımlarla birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.



Bakanlık, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmenler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve MEB İletişim Merkezi’ne (MEBİM) çok sayıda şikâyet ulaşması üzerine harekete geçmişti.

81 İLDEN BİLGİ İSTENDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre MEB, artan şikâyetler üzerine 81 il milli eğitim müdürlüğünden, sosyal medyada aktif olan öğretmenler ve yöneticiler ile bu kişilerin sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylı bilgi talep etti. Ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesaplarının tek tek inceleneceği, mevzuata aykırı davranışların tespiti halinde disiplin cezası uygulanacağı belirtildi.

ÖĞRENCİ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN VELİ İZNİ ŞART

Mevzuata göre öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerin ses veya görüntülerini yalnızca velilerinden izin alarak paylaşabileceği hatırlatıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere “kınama cezası” veriliyor. Bu cezalar öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca yer alıyor.

EN YÜKSEK DESTEK ORTA YAŞ GRUBUNDAN

Araştırmanın yaş kırılımına bakıldığında, düzenlemeye en yüksek desteğin 35–54 yaş grubundan geldiği görülüyor. Bu gruptakilerin yüzde 75,4’ü düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade ederken, yüzde 24,6’sı yanlış bulduğunu belirtiyor. 55 yaş ve üzeri katılımcılarda destek oranı yüzde 60 olurken, 18–34 yaş grubunda karşı çıkanların oranı yüzde 46,9’a yükseliyor.





ERKEKLER BİRAZ DAHA DESTEKÇİ

Cinsiyet bazlı değerlendirmede erkeklerin yüzde 65,3’ü, kadınların ise yüzde 62,2’si düzenlemeyi doğru bulduğunu belirtiyor. Eğitim düzeyine göre yapılan analizde ise ilköğretim, lise ve lisans ve üzeri mezunlar arasında belirgin bir görüş farkı olmadığı, her üç grupta da destek oranlarının yüzde 62–64 bandında seyrettiği görülüyor.

Uzmanlar, anket sonuçları ile MEB’in başlattığı incelemelerin birlikte değerlendirildiğinde, öğretmenlerin sosyal medya kullanımına yönelik daha sıkı bir denetim sürecinin toplumun önemli bir kesimi tarafından gerekli görüldüğünü ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.