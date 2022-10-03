Medeni Kanun’un 96. yılında “Kadın ve Siyaset” konuşulacak

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:42

Türki Medeni Kanun’un 96. yılı sebebiyle Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) ve İzmir Kent Konseyi “Kadın ve Siyaset” konulu bir panel düzenleyecek. 4 Ekim Salı günü saat 18.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panel SDD İzmir Şubesi Danışma Kurulu Üyesi ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık‘ın moderatörlüğünü yapılacak. Panele, Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Koray, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara konuşmacı olarak katılacak. Panelde katılımcılar kadın, siyaset ve demokrasi kavramları üzerine konuşacak.