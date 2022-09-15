Mehmet Özhaseki: Paris'le yarışacak bir şehirle karşı karşıyayız

15 Eylül 2022 Perşembe, 19:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 35. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen kaftan giydirilmesi törenine katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bundan tam 27 sene kadar önce Allah razı olsun sizler bu fakir kardeşinizi belediye başkanı olarak seçtiniz. 21 sene mücadele ettim. Şimdi de yeni kardeşlerimiz, arkadaşlarımız aynı mücadeleyi devam ettiriyor. O günden bu tarafa dürüstlük üzerine, iyilik üzerine, hayır ne varsa, hayırlı ne varsa kapıyı açalım, şer ne varsa kapıyı kapatalım düsturuyla hareket ettiğimiz içindir ki Kayseri bugün bir başka şehir olmuştur. Başladığımızda nasıl bir Kayseri'de oturduğumuzu herkes biliyordur. Burada bulunan herkesin az çok yaşı yeter. Mafyaların şehri bölüştüğü, iki tarafta sağ ve sol mafyanın kavgalı ettiği, arada abilerin çıktığı, belediye ihalelerinin tamamının bu adamlar tarafından alınıp satıldığı, işe başlayacak müteahhitlerin bile başına geçilip 'şu parayı ver, yoksa bak karışmayız' denildiği ortamlardan, belediye parklarının bu adamlar tarafından işgalinin olduğu ortamlardan, hizmet üretilemeyen, borçlu belediyelerden bugün Allah'a çok Paris'le yarışacak bir şehirle karşı karşıyayız.

Şimdi 25-30 sene geriye doğru bir bakın. Sizler bu işi yapan arkadaşlarımız arasında bir kavgaya rastladınız mı, hayır. Bizim derdimiz kendimiz değil, şahsımız değil, şehrin menfaatleri, milletin menfaatleri. Ümmetin derdi bizim derdimiz. Arada tartışabiliriz, konuşabiliriz ama nihayetinde doğruyu bulup onu yapmak için de gayret ederiz. Zaten başarının sırrı ikidir. Birisi iyi niyettir. Her işte iyi niyettir. İkincisi de fedakarlıkla çalışmaktır"