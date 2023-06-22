Mehmet Sağlam kimdir? İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:57

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:57

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Mehmet Sağlam, İçişleriBakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Sağlam kimdir? Yeni İçişleriBakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Sağlam hakkında merak edilenler...



MEHMET SAĞLAM KİMDİR?



Mehmet Sağlam, 1966 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. 1969 yılında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Serbest avukatlık yapmaya başlayan Sağlam, 2009 yılında AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirildi. 2015 yılında ise AK Parti'den Adana Milletvekili adayı oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Sağlam, 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK başkanlığına seçildi .



İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları:





Bülent Turan

Mehmet Sağlam

Mehmet Aktaş

Münir Karaloğlu