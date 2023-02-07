Memleket Partisi lideri İnce deprem bölgesinde isyan etti

Deprem bölgesine giden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin vurduğu Kahramanmaraş'tan video paylaşarak isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 06:37
Memleket Partisi lideri İnce deprem bölgesinde isyan etti
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a gitti.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu depremin ardından kentin sokaklarından bir video paylaşan İnce, arama-kurtarma faaliyetlerinde yetersizliğe isyan etti.

İnce "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Devlet yok, hiçbir şey yok burada" dedi.

İnce tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

* Kardeşim burada can verdi, gelmediler" bundan daha acı bir cümle duymadım ben. Ben artık diyecek söz bulamıyorum…

* Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum; askeri kışladan çıkarın buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman olacak. Yazık günah...


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