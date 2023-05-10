Memurlardan AKP iktidarına kırmızı kart: Sadakayı kabul etmiyoruz

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:07

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:07

İzmir Konak’ta buluşan BES üyeleri, ellerinde pankartları ve “Artık yeter” yazılı kırmızı kartlarla bir kez daha hükümeti protesto etti.

Düşük memur maaşlarına tepkisini dile getiren kamu emekçileri adına açıklamada bulunan ve acil ek zam istediklerini açıklayan BES İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven, açlık sınırının 12.335 lira olmasına karşın 11.800 lira alan memurlar olduğunu söyledi.

“BIRAKALIM KIRMIZI ETİ, BEYAZ ETİ BİLE UNUTTUK”

Güven, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Sadaka değil toplu sözleşme” sloganları atan memurlar adına yaptığı açıklamada, “Ülkemizde son bir yılda gıda ürünlerinin fiyatları ortalama iki kat arttı. Zaten yüksek olan kiralar TÜİK rakamlarını üçe katladı. Son bir yılda süt yüzde 240, peynir 250, salça 280, baharat 300, meyveler ortalama 200, bakliyat ürünleri ortalama ise yüzde 150 zamlandı. Bırakalım kırmızı eti, beyaz eti bile unuttuk. Tedavüldeki en değerli banknotumuz 200 lira ile alabildiğimiz kıyma 650 grama indi. Hız kesmeden devam eden zam sağanağında marketleri müze gezer gibi gezer, raflara bakıp bakıp çıkar hale geldik” diye konuştu.

“HAVUZ MEDYASI YALAN HABER YAPMIŞTIR”

14 Mayıs seçimini hatırlatan Güven, “Kamu emekçilerinin acil zamma ihtiyacı varken 4 milyon kamu emekçisi halen oyalanmaya çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı miting meydanlarında kamu işçisine yüzde 45 zam yaptık, memurlara da ‘Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var’ diyerek memurun acil ek zam talebini temmuza ertelemiştir. Havuz medyası bunu yüzde 45 zam olarak duyurarak yalan haber yapmıştır. 21 yıldır kaşıkla verdiğini her seferinde kepçe ile geri alanlarla geldiğimiz yer sefalet endeksinde dünya liderliğidir. Kamu emekçilerinin yalan vaatlere karnı tok. Hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Bizlere oyalayanlara da oy yok diyoruz” ifadelerini kullandı.