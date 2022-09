Memurluktan çıkarılan Tezcan Karakuş Candan: 'Ahmet Necdet Sezer aradı; yargıdan döneceğini söyledi'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:52

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Togo Kuleleri’ne karşı başlattığı hukuk mücadelesinin ardından Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyet görevinden çıkartılmasına karar vermişti. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), bugün yaptığı basın açıklamasıyla Candan’a destek verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yapılan basın açıklamasına, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri katıldı. TMMOB İl Koordinasyonu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz’ın okuduğu basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Yaptığımız her açıklama, açtığımız her dava, yayınladığımız her rapor iktidar tarafından hedef alınmakta, kurum ve yöneticilerimiz soruşturma ve cezalarla tehdit edilmektedir. Bunun son örneği, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi olmuştur. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak bizler, Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olmaya, görevine dönünceye kadar her türlü dayanışma faaliyetini ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.”

"AHMET NECDET SEZER ARADI"

Tezcan Karakuş Candan ise kendisini birçok kişinin aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok sayıda insan aradı. Ama bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti. Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış Ahmet Necdet Sezer, bana ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti. Bunun ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2023 güzel olacak.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: 12 Eylül karanlığının 42. yılına giriyoruz. TMMOB ne 12 Eylül öncesi ne de sonrası asla susmadı, susmayacak da. Bugün yapılan, aslında ne TMMOB ne de Tezcan Karakuş’a değil, bir bütün olarak demokrasi mücadelelisine yapılan bir darbedir. Bunun karşısında hep beraber mücadele edeceğiz.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun: Halk sağlığı ile kent ve çevre sağlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ankara’yı para kazanmak için ranta açanlar, kent suçlarının başlıca failleridir. Mesleki örgüt dayanışmamız devam edecektir.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün: ‘Bu ülkenin temellerini hırsızlara peşkeş çekmemize karşı durmayın’ denmek isteniyor, Tezcan Candan. Türkiye’nin milyonlarca namuslu insanlarına mesaj vermek isteniyor.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil: Bu kararda, kendi kurumlarına saygısızlığı görüyoruz. Emek örgütü olan TMMOB’a ve Mimarlar Odası’na saldırı görüyoruz. Bu saldırılar ve hukuksuzluklar bizi yarınlara daha umutlu bir şekilde yan yana getiriyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Gerçekten, özellikle OHAL dönemi ve sonrasında yaşadığımız süreç içerisinde çok sayıda kamu emekçisinin ihraç edildiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bugün bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Bizim kentsel varlıklarımıza sahip çıkan emek ve demokrasi mücadelemizin sonucunda bu tür kötülükle karşı karşıya kalıyoruz.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan: Tezcan arkadaşlarımızın hukuka aykırı bir kararla görevden alınmasının ne anlama geldiğini hepimiz bilincindeyiz. Sadece şunu söylemek istiyorum; amaç susturmaktır, geriye doğru adım artırmaktır. Biz acılardan direnç çıkardık ve o direnç bizleri başarıya ulaştırdı. Tezcan arkadaşın yanındayız, ama hepimiz birbirimizin yanındayız.