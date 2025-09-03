Menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını verdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 17:19:00
"Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak" iddiası ile uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi direnişi soruşturması kapsamında 28 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Gezi Parkı direnişinde sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

