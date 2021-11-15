Menderes’te Mandalina Festivali’ne büyük ilgi
Menderes Belediyesi Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.
İzmir'de Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür Satsuma Mandalinası’nın tanıtımına yönelik gerçekleştirilen Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu gerçekleşen etkinliğe binlerce vatandaş katılım sağlarken, mandalinaya dair her şey festivale katılanlara sunuldu.
Festival kapsamında iki gün boyunca dans gösterileri ve performans sanatları, konserler, eğlenceli şov ve etkinlikler, çeşitli hediyeler, yöresel ve sanatsal stantlar, yarışmalar, çocuklara özel etkinlikler ve sınırsız ikramlar yer aldı. Festivalin kapanış konserinde ise sevilen sanatçı Tuğbu Yurt sahne aldı. Menderes 19 Mayıs Stad’ında düzenlenen konsere on binler akın etti.
KAYALAR: DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Festivale katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediğimiz festivalimizi bu yıl hemşehrilerimizin de talebi üzerine iki gün düzenledik. Mandalinanın kalbinde çok güzel iki gün geçirdik. Gümüldür satsuma mandalinamızı ve ondan elde edilen onlarca çeşit ürünü vatandaşlarımızla buluşturduk. İki gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler ile festivalimizde coşkuyu en güzel şekilde yaşadık. İlçemizin değerlerine sahip çıkmaya, onları geniş kitlelere yaymaya devam edeceğiz. Üreticimizin sesi olarak, bereketli topraklarımızın ürünlerini dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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