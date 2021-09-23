Menteşe’de 'üreticiye destek' şenliği

23 Eylül 2021 Perşembe, 13:51

Menteşe'de yapılan hasat şenliği buğday dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP İl ve İlçe Başkanları, meclis üyeleri, yerel üreticiler ile vatandaşlar katıldı. ?Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Kafaca, “Pandemi, covid-19 salgını ile yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ve yüzümüzü toprağa dönmemiz gerektiğini daha iyi anladık. Bugün sizlerle bu güzelliği paylaşmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Kendi arazilerimiz de tamamen kendi imkanlarımızla yerli karaçılçık tohumundan ürettiğimiz buğdayımızı yerel üreticilerimize dağıtıyor, yine kadim karakılçık buğdayından ürettiğimiz ekmeklerin tadına bakıyorsunuz. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi?” dedi.

6 TON BUĞDAY ÜRETİCİLERE DAĞITILDI?

Başkan Gümüş, Muğla Belediyesi zamanında başlayan tohum takas şenliğini Menteşe Belediyesi olarak devam ettirdiklerini belirterek, “ Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bir tarım kenti olan Muğla’da çok özel çalışmalar oluyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz tarım birimi ile tarıma yönelik farkındalık yaratan çalışmalarda bulunuyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemizin tohum bankasından gerekse ilçe belediyelerin ürettiği tohumlardan alarak, mahsullerin genlerine bakarak ürün yetiştiriyoruz. Kafaca ve Ortaköy Mahallemizde üretim çalışmalarımız için seralar kurduk. Kafaca mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde pandemi döneminde yerli domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Şuan o ürünlerimizi de sergiliyoruz.” diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, pandemi döneminde tarımın, sosyal devlet anlayışının ve bilimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemize ve Menteşe Belediyemize tarıma, üretime ve çiftçilerimize özellikle pandemi koşullarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

?Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, geleceğin başat sorununun gıda olacağını belirterek, “Önümüzdeki yılların en büyük sorunu gıdanın eşit ve adil bir şekilde dağıtılmaması olacaktır. Bu anlamda tarım ve üretim ile ilgili yapılan işler çok değerli. Suyumuz çok değerli, vahşi sulamaya son vermeliyiz. Kooperatifleşme önemli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerle işbirliği içindeyiz. Kurulmalarına öncülük ediyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları ile madenciliği, turizmi, deniz ürünleri ile çok özel bir kent olan Muğla’mız tarım ve tarımsal üretim ile de bir yıldız gibi parlıyor. Menteşe Belediye Başkanımıza ve ekibini tarıma verdikleri önem ve çiftçilerimize verdikleri destekleri nedeniyle kutluyorum. Çok önemli bir çalışmaya imza atıyorlar.” dedi. ?Karakılçık buğdayından üretilen ekmek ve bölgede yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı ikramının ardından Başkanlar 50 yerli üreticiye karakılçık buğdayı dağıttı.



