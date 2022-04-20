Meral Akşener'in elini öpen İsmail Ok AKP'ye katıldı
Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı. Balıkesir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildiğinde Meral Akşener'in elini öpen İsmail Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.
Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı.
AKP Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, "Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Niçin buradayım? Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiyemiz Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığa kavuştu" dedi.
Ok, "Sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştu. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, işte bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.
AKP'ye katılan Ok'a rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Meral Akşener, yerel seçimler öncesi 21 Kasım 2018'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerde partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurmuştu. İsmail Ok bu duyurunun ardından Meral Akşener'in elini öpmüştü. İsmail Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.
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