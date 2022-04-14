Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından siyasilerden ilk tepki: 'AKP bilgisizliği, liyakatsizliği ve umarsızlığıyla...'

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğinin değerlendirildiğine dikkat çekilen PPK metninde, "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denildi.

Merkez Bankası'nın söz konusu kararının ardından milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir zamanlar Nas vardı, yüksek faiz haramdı. Baş ekonomistin talimatıyla bu ay da Nas'ı pas geçtiler" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu!



Bir zamanlar Nas vardı, yüksek faiz haramdı. Baş Ekonomistin talimatıyla bu ay da Nas'ı pas geçtiler.. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 14, 2022

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut mesajında, "Nas bu ay da pas... Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu" diyerek tepki gösterdi.

Nass bu ay da pas...

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.#MerkezBankası #Faiz #TCMB — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 14, 2022

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem paylaşımında şunları kaydetti:

"Faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş! AKP bilgisizliği, liyakatsizliği ve umarsızlığıyla boş yere milleti sefalete sürükledi!"

Faiz %19 iken TÜİK enflasyonu yüzde 19.58’di.

Bugün Merkez Bankası faizi %14 enflasyon ise %61

Demek ki neymiş?

Faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş!

AKP bilgisizliği, liyakatsizliği ve umarsızlığıyla boş yere milleti sefalete sürükledi! — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) April 14, 2022

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Twitter'dan, "Faizi düşürmeniz için enflasyonun daha ne kadar yükselmesi gerekiyor. Biraz tutarlı olun lütfen…" dedi.