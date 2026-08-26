Mermer ocakları, yayla köylerine tehdit

Antalya’da Toros Dağları’nın bir bölümünü oluşturan Beydağlarındaki taş ve mermer ocakları büyüyerek yayla köylerinin yakınlarına kadar geldi. Yaylalardaki mermer ve taş ocaklarının attıkları molozlar çevreye büyük zarar verirken yeraltı sularının azaldığı belirtiliyor. Bölgede bulunan ve yayladaki tarım üreticilerin yararlandığı küçük barajların da tehdit altında olduğu kaydedildi.

CİMER’e şikâyette bulunan bir yurttaş, “Ormanlık alanlara moloz bırakıyorlar, hemen yanlarında köy, cami, yerleşim var mı yok mu umursamıyorlar. Daha da önemlisi azalan su kaynaklarını bitiriyorlar. Geyikbayırı ve Moryer Antalya’nın su deposudur. Acilen önlem alınmalı. Şirketlerin doğaya çevreye ve bölge halkına hiç aygısı yok ne yazık ki” dedi.