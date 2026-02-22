Mersin Aydıncık Yat Limanı ihalesi öncesi ‘kültür merkezi’ belirsizliği: ‘Yıkılması siyasi ve toplumsal risk’

Aydıncık Yat Limanı’nın projelendirilmesine 2011 yılında başlandı. 22 Nisan 2021 tarihinde başlanan altyapı imalatları ise tamamlandı. Planlama ve yapım süreci toplamda 13 yıldır devam ediyor. Bugüne kadar altyapı imalatları için yaklaşık 250 milyon lira kamu kaynağı harcandı. Yat limanının üstyapısının ise yap-işlet-devret modeliyle yapılması öngörüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, proje için “yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde ihaleye çıkıyor. Ancak yat limanının kara tarafında yer alan ve Aydıncık Belediyesi tarafından işletilen yapıların ne olacağı soru işareti yarattı.

VALİLİĞİN RAPORU

Mersin Valiliği, 23 Ocak tarihli “Aydıncık Yat Limanı Tamamlanma ve İmar Planı Revizyonu Değerlendirme Raporu”nda, yat limanının kara tarafında yer alan yaklaşık 35 dönümlük Hazine taşınmazı üzerinde, Lütfi Elvan Kültür Merkezi, 120 yataklı misafirhane ve konaklama tesisleri, spor tesisleri inşa edildiğine dikkat çekti. Bu alanların Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne yat limanına ait sosyal tesisler, çekek sahası, bakım onarım alanları ve tekne park alanları amacıyla tahsis edildiği, şu anda belediye tesisleri olarak kullanıldığı belirtildi. Raporda risk analizine de yer verildi.

LÜTFİ ELVAN KÜLTÜR MERKEZİ

Mevcut durumun devamı veya belediye tesislerinin yıkılması halinde oluşacak risklere işaret edilen raporda, bu riskler şöyle sıralandı:

“Belediyenin yaptığı yatırımların yıkılması sonucu büyük bir kamu zararı oluşması. İktidarda bakanlık yapmış bir ismi taşıyan kültür merkezinin yıkılmasının siyasi ve toplumsal risk oluşturması. Yat limanı projesinin tamamlanmasının daha da gecikmesi. Merkezi idare ile yerel yönetim arasında idari uyuşmazlıkların artması gibi sorunlara neden olabilecektir.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, çözüm önerileri de şöyle sıralandı:

“Yat limanının asgari düzeyde ihtiyaç duyduğu sosyal ve teknik alanlar, geri saha içerisinde uygun alternatif alanlara yeniden konumlandırılmalıdır. Buna uygun olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli imar planında revizyon yapılmalı ve Aydıncık Belediyesi tarafından da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bu revizyona uyumlu hale getirilmelidir. Belediye tarafından fiilen kullanılan ve ilçeye sosyal fayda sağlayan tesislerin bir bölümü (Lütfi Elvan Kültür Merkezi, konaklama tesisleri, spor alanları) yerinde bırakılmalı ancak belediyenin kullanımına bırakılabilecek alanlardaki yapılan binaların fiziki durumları, marinanın kara tarafındaki yapılacak olan sosyal tesis alanlarına uygun olarak islah ve modernize edilmelidir. Hazırlanan revize plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü onayına sunulmalıdır. Onay sonrası milli emlak tahsisleri, revize edilmiş plana uygun şekilde güncellenmelidir. Bu çözüm ile; hukuki ve fiili durum uyumlu hale getirilecek, kamu zararı önlenecek, belediyenin ilçeye kazandırdığı sosyal tesisler korunacak, yat limanı üstyapı yatırımlarının önü açılacak, yaklaşık 250 milyon TL’lik altyapı yatırımının atıl kalması önlenecektir.”

Raporda, yapılan hukuki ve fiili durum değerlendirmesi sonucunda; altyapısı tamamlanmış olan Aydıncık Yat Limanı’nın üst yapısının hayata geçirilebilmesi için “fonksiyon yer değişikliği ve imar planı” revizyonunun zorunlu olduğu belirtildi.

‘YASA VE MEVZUATA AYKIRI’

CHP’li Aydıncık Belediyesi de “Aydıncık Yat Limanı İmar Planı Süreçlerine ilişkin Teknik Değerlendirme Raporu”nda, arazide belediye tarafından 2019 yılında yapımı başlamış olan Lütfi Elvan Kültür Merkezi Tesisi bulunduğu ve tesiste yer alan yapılara iIişkin yapı kayıt belgesi olduğu belirtildi. Raporda, “Yat Limanı kara kısmı için talep edilen değişiklik ile sosyal altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine neden olacaktır. Ancak bu durum kanun ve mevzuatlara aykırı bir planlama ortaya çıkarmaktadır” denildi.

‘KAMUSAL ALAN’

Alan içerisinde, Aydıncık Belediyesi’ne ait ve fiilen kullanılan belediye sosyal tesisleri bulunduğuna işaret edilen raporda, “Alan kamusal alan durumundadır. Bu sebeple alanın yat limanı alanı olarak planlanması durumunda mevcut plan kararları ve plan hiyerarşisi ile çelişecektir” denildi.

‘TESİSLER KORUNMALI’

Şartlar sağlanmadan yapılacak bir düzenlemede kamu zararı oluşacağına işaret edilen raporda, “Sonuç olarak; mevcut durumda kamusal hizmet veren ve aktif olarak kullanılan belediye hizmet alanının yat limanı alanı olarak planlanması plan hiyerarşisine, kamu yararı ilkesine ve mevzuata açıkça aykırıdır. Belediye sosyal tesislerinin hazırlanacak planlarda korunması gerekmektedir” değerlendirmesine yer verildi.