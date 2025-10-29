Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı: 102 metre uzunluğunda Türk bayrağı!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’ne ve ‘Bayrak Yürüyüşü’ne katıldı.

Cumhuriyet’in 102'nci yılına özel, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı etrafında bir araya gelen öğrenciler, yürüyüş boyunca marşlar eşliğinde ellerinde bayraklarla birlik ve beraberlik örneği sergiledi.



Seçer, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’ne ve ‘Bayrak Yürüyüşü’ne katıldı. Yürüyüşe, Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

102 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI

102. yıla özel, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı etrafında bir araya gelen Mersinliler, Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan Suphi Öner Öğretmenevi’ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca ellerinde bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşayan öğrenciler, marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Mersinliler de bu coşkuya ortak olarak balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla korteje destek verdi. Kortej, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.