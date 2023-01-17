Mersin’de Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Satar’ın otomobili kundaklandı
Mersin'in de Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar’a ait otomobilin kimliği belirsiz kişiler ya da kişilerce evinin önünde kundaklandığı belirtildi.
Mersin Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar’ın otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Olay 17 Ocak’ta sabaha karşı 03.00 sıralarında, Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.
Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
Mersin Ülkü Ocakları, 30 Aralık’ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelmişti.
Ateş'e destek veren eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olan Çağrı Ünel, mart ayında bıçaklı saldırıya uğramış, Ünel’in kavgada silahını ateşlemiş, Emrullah Kaplan adlı ülkücüyü öldürmüş ve üç kişiyi yaralamıştı. Olay sonrası Ünel, 17 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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