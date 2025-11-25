Meteoroloji açıkladı: 25 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu